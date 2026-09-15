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Тульские новости

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В Тульской области стартовало голосование «Гордость региона»

В Тульской области стартовало голосование «Гордость региона»

В голосовании за звание «Гордость региона» участвуют певец SHAMAN, актриса Юлия Снигирь, велогонщица Ольга Слюсарева и другие знаменитые уроженцы Тульской области.

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