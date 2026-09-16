Кабан сломал женщине ногу в Польше

www.globallookpress.com/Matthias Balk/dpa Женщина получила перелом бедра после того, как повстречала дикого кабана в польской Варшаве.
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