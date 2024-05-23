"Известия": участникам СВО предложили дать возможность заключать браки онлайн

Участникам специальной военной операции предложили дать возможность заключать браки со своими сожительницами онлайн и по биометрическим данным для того, чтобы уравнять эти отношения в правах с заключенными до мобилизации или поступления на контракт браками других военнослужащих.
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