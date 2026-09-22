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Новости Тамбова

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"Билайн бизнес" построил 1,8 км оптоволокна для стратегического инфраструктурного энергообъекта

"Билайн бизнес" построил 1,8 км оптоволокна для стратегического инфраструктурного энергообъекта

"Билайн бизнес" завершил строительство волоконно-оптической линии связи для одного из стратегически важных инфраструктурных объектов ЮФО.

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