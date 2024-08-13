«Социализм» Ивана Грозного

М

ММ

" армия, которую такими усилиями создавал Иван IV, ради финансирования которой он варил боярскую оппозицию в котлах и устраивал массовые репрессии, всё-таки не подвела." - очень пакостливая статья! За время правления на Руси Ивана Грозного: • рабский труд запрещен (ист. - судебник Ивана Грозного); • на границах введен медицинский карантин; • появилась регулярная армия и, впервые в мире, - форма у стрельцов; • суд присяжных; • равенство (крепостничества не существовало, крестьянин обязан был сидеть на земле, пока за нее не заплатит, и не более, а его дети были свободными от рождения); • введено бесплатное начальное образование при церковных школах; • царем введена государственная монополия на пушнину, отмененная в 90-х годах сами знаете кем; • благосостояние население выросло на несколько тысяч процентов(!); • территория страны увеличена почти в два раза!; • около 30 000 семей - эмиграция из Европы (выплачивались "подъемные" 5 руб. тем, кто селился у засечной черты (сохранились расходные книги); • остановлены набеги В Европе в XIV в. еще при жизни Ивана Васильевича и после его смерти выходили тупые брошюры, в которых царя называли развратником и пропойцей, а подданных - такими же ублюдками. Зато в наставлениях для послов подчеркивалось, что правитель Руси - непомерно умен, трезвенник, жуть как не выносит пьяных, и даже запретил указом своим в Москве распитие спиртосодержащих напитков, поэтому "накидаться" теперь можно только в специальных заведениях за городом, "наливках" (исследование Валишевского Казимира "Иван Грозный", Франция). Иван Грозный с опричниками прибыл в Новгород (в разных источниках население города в тот период насчитывало 30 000-40 000 чел.) в 1569 г. В славном Новгороде бушевала эпидемия и начинался бунт. В сохранившихся полностью синодиках поминальные списки насчитывают 2 800 умерших. Одна из новгородских летописей повествует о том, что спустя семь месяцев состоялось отпевание похороненных в братской могиле. Скудельницу вскрыли и тела пересчитали, их оказалось 10 000. Немцы(!) Крузе, Штаден и Таубе, служившие в опричниках в своих записках называют цифру, намного превосходящую население города. Но дальше всех пошел Джером Горсей, который в своих "записках о России" рассказывает о 700 000(!!!) погибших! А зачем мелочиться, шакалы постараются и потомки поверят. Так оно и вышло. Какая, вы думаете, цифра считается исторически верной? То-то же...