На матче «Зенита» и «Спартака» ожидается свыше 50 тысяч зрителей

Субботняя игра в Санкт-Петербурге может стать рекордной по посещаемости в чемпионате России-2023/24. Об этом сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев, заявивший в интервью «Спорт-Экспрессу»: «Ожидаем 50 тысяч плюс».