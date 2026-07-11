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Шесть российских знаменитостей, которые приняли детей своих супругов и воспитали их как родных

Шесть российских знаменитостей, которые приняли детей своих супругов и воспитали их как родных

В российском шоу-бизнесе немало примеров, когда за пределами съемочных площадок и концертных залов разворачиваются тихие семейные истории.

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