The Sun: Британка, стеснявшаяся полных ног, узнала, что у нее липедема

Британка по имени Шеннон Эшли Нельсон всю жизнь сталкивалась с насмешками из-за своих толстых ног. Однако только в 33 года ей поставили диагноз «липедема», генетическое заболевание, характеризующееся ненормальным накоплением жира на определенных участках тела.