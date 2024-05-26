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The Sun: Британка, стеснявшаяся полных ног, узнала, что у нее липедема

The Sun: Британка, стеснявшаяся полных ног, узнала, что у нее липедема

Британка по имени Шеннон Эшли Нельсон всю жизнь сталкивалась с насмешками из-за своих толстых ног. Однако только в 33 года ей поставили диагноз «липедема», генетическое заболевание, характеризующееся ненормальным накоплением жира на определенных участках тела.

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