Военное обозрение

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ВС РФ наиболее активно атакуют позиции украинских формирований в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении

ВС РФ наиболее активно атакуют позиции украинских формирований в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении

По состоянию на утро 22 июня украинские формирования пытались продолжать контрнаступление в районе Работина, Вербового и Жеребянок, но особого успеха не имели.

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