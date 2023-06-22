ВС РФ наиболее активно атакуют позиции украинских формирований в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении

По состоянию на утро 22 июня украинские формирования пытались продолжать контрнаступление в районе Работина, Вербового и Жеребянок, но особого успеха не имели.
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