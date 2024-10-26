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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт – о следующем сопернике Топурии: «Волкановски – один из возможных вариантов»

«Волкановски – один из возможных вариантов. Мы не откажем Алексу», – заявил президент UFC Дана Уайт. Напомним, Волкановски дрался с Илией Топурией в феврале, проиграв техническим нокаутом во втором раунде.

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