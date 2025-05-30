В МИД назвали состав делегации РФ на переговорах с Киевом 2 июня: главное за сутки

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. В МИД назвали состав делегации РФ на переговорах с Киевом 2 июня, в России назвали регионы Украины, где может появиться буферная зона, глава МИД Лавров заявил о завершении эпохи доминирования Запада.
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