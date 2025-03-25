Ученые предупреждают: не весь «хороший» холестерин полезен для здоровья

Исследователи предупреждают: не весь «хороший» холестерин полезен для здоровья Недавние исследования выявили любопытный факт: у людей, у которых преобладают крупные частицы липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), риск инфаркта миокарда оказывается повышенным.
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