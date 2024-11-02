FPV-дроны нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие мотострелкового подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с помощью FPV-дронов поразили командный пункт, точку взлета беспилотников и пулеметную точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
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