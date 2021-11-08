Стройкомплекс Москвы

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На ЗИЛе ведется подготовка к надвижке пролетных строений моста через затон Новинки

На ЗИЛе ведется подготовка к надвижке пролетных строений моста через затон Новинки

На территории бывшей промзоны «ЗИЛ» идет подготовка к началу надвижки пролетных строений строящегося моста через старое русло Москвы-реки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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