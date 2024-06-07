Какие изменения принесло обновление “Скрижали вечности” в MMORPG ArcheAge В конце ...

Какие изменения принесло обновление “Скрижали вечности” в MMORPG ArcheAgeВ конце мая русскоязычная версия MMORPG ArcheAge получила крупное обновление “Скрижали вечности”, и пользователь нашего форума MaTT решил подробно рассказать о всех изменениях этого апдейта.
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