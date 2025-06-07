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Губернатор Балицкий опубликовал список опознанных тел, от которых отказался Киев

Губернатор Балицкий опубликовал список опознанных тел, от которых отказался Киев

Губернатор Запорожья опубликовал списки идентифицированных тел боевиков ВСУРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих на пункте пропуска "Новая Гута" в БелоруссииГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки идентифицированных тел военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев.

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