Картина дня. Финансы

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О трудностях Китая в мировой конкуренции полупроводников

О трудностях Китая в мировой конкуренции полупроводников

Курс США на перестройку цепочек поставок в полупроводниковой промышленности с целью вытеснить КНР с мирового рынка полупроводников и затормозить его технологическое развитие сопровождается всё более высокими ограничительными барьерами в отрасли.

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