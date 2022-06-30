О трудностях Китая в мировой конкуренции полупроводников

Курс США на перестройку цепочек поставок в полупроводниковой промышленности с целью вытеснить КНР с мирового рынка полупроводников и затормозить его технологическое развитие сопровождается всё более высокими ограничительными барьерами в отрасли.
Курс США на перестройку цепочек поставок в полупроводниковой промышленности с целью вытеснить КНР с мирового рынка полупроводников и затормозить его технологическое развитие сопровождается всё более высокими ограничительными барьерами в отрасли.
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