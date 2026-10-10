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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер продлил контракт с «Челси» до 2034 года. Хавбеку улучшили условия соглашения

Коул Палмер подписал новый контракт с «Челси». 24-летний полузащитник продлил соглашение с лондонским клубом на один год – до лета 2034-го.

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