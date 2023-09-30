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Крещение Перми: два образа прошлого

Крещение Перми: два образа прошлого

﻿﻿На волне изучения культов русских святых я решил снова окунуться в жизнь Стефана Пермского и обнаружил, что зырянский фольклор – это круто, а смесь христианских и языческих мотивов в изобразительном искусстве – это вдвойне круто.

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