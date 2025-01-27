Грипп — это гораздо больше, чем просто «зимний вирус»

Хотя большинство из нас воспринимает грипп как обычную сезонную болезнь, в этом году он преподносит нам неожиданный «сюрприз»: молодые люди и дети, ранее здоровые, оказываются в отделениях интенсивной терапии, а число заболевших бьёт рекорды .
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