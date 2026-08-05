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Депутаты рассчитывают внедрить российские сертификаты для сайтов

О том, что депутаты Госдумы в новую сессию будут вносить инициативы, касающиеся работы национального удостоверяющего центра для выпуска собственных сертификатов соответствия (SSL-сертификаты) для российских сайтов, рассказал глава комитета по информполитике Сергей Боярский в интервью «Российской газете».

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