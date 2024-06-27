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Царьград

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Ночью над Подмосковьем сбили два вражеских БПЛА

Ночью над Подмосковьем сбили два вражеских БПЛА

Об уничтожении беспилотников сообщили в Министерстве обороны России.В ночь на четверг, 27 июня, были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку на территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Мне интересно понять ,как они безнаказано пролетают такое расстояние?
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14 час.

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