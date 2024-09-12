Запад приступил к своему новому плану. Даже Шольц вдруг «прозрел»

Наблюдать за действиями наших бывших партнеров всегда очень забавно. Даже их название «коллективный Запад» кажется не совсем верным, ведь тяжело найти реальный коллектив у которого настолько нет различия во мнениях, а все выполняют исключительно одну задачу, которую ставят США.