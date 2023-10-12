В Приморье направят 759,6 млн рублей для компенсации ущерба от паводка

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Приморскому краю 759,6 миллиона рублей из резервного фонда правительства РФ для возмещения расходов на выплаты пострадавшим от августовского наводнения.
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