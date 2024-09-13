Ученые рассказали о скачке выбросов метана

С 2000 по 2020 годы выбросы метана на планете выросли на 12 процентов. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых из США, Франции, Австралии и Японии, опубликованном в журнале Environmental Research Letters (ERL).
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