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Газета Коммуна

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Жительница Воронежской области, побывавшая в плену, отметила 105-летний юбилей.

Жительница Воронежской области, побывавшая в плену, отметила 105-летний юбилей.

29 марта жительнице Калача Марии Стрельцовой исполнилось 105 лет. В этот день её поздравили глава администрации Калачеевского района Николай Котолевский и мэр Калача Дмитрий Дудецкий, вручив долгожительнице поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина и подарок от мэрии – телевизор.

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