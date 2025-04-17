Степан Калинин: «Не перелюби себя – вредно…»

Беседа с волонтёром из Сибири, который отправился в Курск помогать пострадавшим Уже проверено: единожды побывав добровольцем на Донбассе, в Курской или Белгородской областях человек стремится вернуться сюда вновь.
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