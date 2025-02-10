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Главный бухгалтер детского центра Верхней Салды обвиняется в краже крупной суммы

Главный бухгалтер детского центра Верхней Салды обвиняется в краже крупной суммы

Главный бухгалтер детского центра Верхней Салды обвиняется в краже более 4 млн рублейВ Верхнесалдинский районный суд направлено уголовное дело по обвинению главного бухгалтера местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в хищении средств учреждения.

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