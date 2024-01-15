ВС Дагестана приговорил к четырем годам заключения экс-руководителя транспортного предприятия

Верховной суд Дагестана вынес приговор бывшему руководителю дербентского пассажирского автотранспортного предприятия в виде четырех лет лишения свободы за заключение невыгодных договоров аренды транспортных средств, сообщает ТАСС.
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