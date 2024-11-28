️Киев, в укрытие. Ракеты с разных сторон заходят на столицу: в районе Борисполя курсом на столицу, на западе в районе Макарова и в районе Василькова.
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️Киев, в укрытие. Ракеты с разных сторон заходят на столицу: в районе Борисполя курсом на столицу, на западе в районе Макарова и в районе Василькова.
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