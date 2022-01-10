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Геннадий Головкин о ситуации в Казахстане: «Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем Твиттере выразил соболезнования соотечественникам в связи с ситуацией в стране: «День траура в Казахстане.

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