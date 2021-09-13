МАРФИНО

4 подписчика

Свежие комментарии

  • туся петрова
    И каждому мигранту по бабе ,,,,что ж они бедные насилуют то !!!Трудовых мигранто...
  • Светлана М
    А у нас уже отцвели...Фото дня: в Марфи...
  • Джошуа Рестон
    Посещала этот храм, очень понравился!Храм во Владыкине...

В Ботаническом саду собрали две тонны яблок

В Ботаническом саду собрали две тонны яблок

обрать урожай помогли волонтеры/Ольга Чумаченко, газета «Звездный бульвар»Около двух тонн яблок в минувшую субботу собрали волонтёры природоохранного Фонда «Notivory» на благотворительной акции «Яблоки детям» в Главном ботаническом саду имени Н.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх