В Ботаническом саду собрали две тонны яблок

обрать урожай помогли волонтеры/Ольга Чумаченко, газета «Звездный бульвар»Около двух тонн яблок в минувшую субботу собрали волонтёры природоохранного Фонда «Notivory» на благотворительной акции «Яблоки детям» в Главном ботаническом саду имени Н.