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Выступление для оленей

Выступление для оленей

Речь вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции.По ее итогам в Евросоюза разразилась истерика, а Штайнмайер призвал "коллег" не быть "оленями при свете фар", намекая на прострацию, в которую впал европейский истеблишмент после откровений Вэнса.

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