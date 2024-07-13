Очевидцы поделились деталями крушения Суперджета под Коломной

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Московской области, все три члена экипажа погибли. Один из очевидцев утверждает, что пилот принял решение посадить самолет в лесистой местности, чтобы избежать его падения вблизи жилых домов.
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