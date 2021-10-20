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Bloomberg: За атакой на Sinclair Broadcast Group стоят хакеры из России - «Инсайдер новостей»

Bloomberg: За атакой на Sinclair Broadcast Group стоят хакеры из России - «Инсайдер новостей»

За кибератакой на крупную американскую телевещательную корпорацию Sinclair Broadcast Group стоят хакеры, предположительно связанные с Россией, пишет Bloomberg.

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