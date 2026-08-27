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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Фернандес о словах Моуринью: «Арбитрам не нужны ни комплименты и лесть, ни критика. Им нужно позволить судить»

Бывший судья Павел Фернандес после слов главного тренера « Реала » Жозе Моуринью заявил, что испанские арбитры не нуждаются в комплиментах и лести.

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