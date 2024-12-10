Санта-Клауса хотят признать иноагентом: что не так с волшебным стариком

Нина Комарова

А зачем нам санта-клаус? У нас свой Дед-Мороз. Мне неприятно смотреть на этих дядек в коротких штанишках и колпаках. Что им надо в нашей России? Интересно увидеть нашего Дедушку на 5-ой авеню в Нью-Йорке? А у нас все можно. Я за то, чтобы неповадно было заморских санта-клаусов заводить. Давно этот клаус ни какой ни Святой Николай Божий Угодник для них, а тем более для нас.