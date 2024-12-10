Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Процитирую свой коммент выше. Я тоже не вижу причин для возмущения. Единственный момент. Надо было показать как тебя ...Учительница инозе...
  • Нина Комарова
    Не только открытки. Вообще изображения этого санта-клауса не должны быть нигде. Вы видели изображение нашего Деда Мор...Санта-Клауса хотя...
  • Алексей Сафронов
    При всём негативе от происходящего и не только в школах от засилия особей из аулов, приходиться осознавать что мы сам...Учительница инозе...

Санта-Клауса хотят признать иноагентом: что не так с волшебным стариком

Санта-Клауса хотят признать иноагентом: что не так с волшебным стариком

Смеяться или плакать? Признать иноагентом Санта-Клауса потребовали в России. Как стало известно SHOT, с такой инициативой обратился в Генпрокуратуру главный борец с иноагентами Виталий Бородин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Комарова
После объединения нашей церкви с западной к нам принесли всех их святых. того же Патрика. Церковь легла под запад. И нашим верующим внушает.
Ответить
18 мин.
Нина Комарова
А зачем нам санта-клаус? У нас свой Дед-Мороз. Мне неприятно смотреть на этих дядек в коротких штанишках и колпаках. Что им надо в нашей России? Интересно увидеть нашего Дедушку на 5-ой авеню в Нью-Йорке? А у нас все можно. Я за то, чтобы неповадно было заморских санта-клаусов заводить. Давно этот клаус  ни какой ни Святой Николай  Божий Угодник для них, а тем более для нас.
Ответить
10 мин.
Нина Комарова
Не только открытки. Вообще изображения этого санта-клауса не должны быть нигде. Вы видели изображение нашего Деда Мороза в какой-нибудь западной стране? То-то и оно. А у нас всё можно. И для западников этот клаус давно уже никакой ни Святой Николай Угодник. По-моему, это даже какое-то кощунство.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх