Смеяться или плакать? Признать иноагентом Санта-Клауса потребовали в России. Как стало известно SHOT, с такой инициативой обратился в Генпрокуратуру главный борец с иноагентами Виталий Бородин.
Санта-Клауса хотят признать иноагентом: что не так с волшебным стариком
Комментарии
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Нина Комарова
После объединения нашей церкви с западной к нам принесли всех их святых. того же Патрика. Церковь легла под запад. И нашим верующим внушает.
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18 мин.
Нина Комарова
А зачем нам санта-клаус? У нас свой Дед-Мороз. Мне неприятно смотреть на этих дядек в коротких штанишках и колпаках. Что им надо в нашей России? Интересно увидеть нашего Дедушку на 5-ой авеню в Нью-Йорке? А у нас все можно. Я за то, чтобы неповадно было заморских санта-клаусов заводить. Давно этот клаус ни какой ни Святой Николай Божий Угодник для них, а тем более для нас.
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10 мин.
Нина Комарова
Не только открытки. Вообще изображения этого санта-клауса не должны быть нигде. Вы видели изображение нашего Деда Мороза в какой-нибудь западной стране? То-то и оно. А у нас всё можно. И для западников этот клаус давно уже никакой ни Святой Николай Угодник. По-моему, это даже какое-то кощунство.
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6 мин.
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