Число погибших из-за оползня на севере Непала выросло до 974

Количество погибших в результате оползня на севере Непала возросло до 919 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные местной полиции.
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