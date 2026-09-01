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Число погибших из-за оползня на севере Непала выросло до 974

Число погибших из-за оползня на севере Непала выросло до 974

Количество погибших в результате оползня на севере Непала возросло до 919 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные местной полиции.

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