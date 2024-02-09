Овечкину удалось еще приблизиться к рекорду Гретцки

Российский лидер «Вашингтона» снова отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ. Александр Овечкин поразил ворота «Флориды», которые, к слову, защищал другой наш соотечественник Сергей Бобровский.
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