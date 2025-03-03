Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NYT: Трамп 3 марта обсудит полное прекращении военной помощи Киеву

NYT: Трамп 3 марта обсудит полное прекращении военной помощи Киеву

Сегодня американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу со своей командой, на которой обсудят принятие мер в отношении Украины, в том числе полную отмену военной помощи.

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Комментарии
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Tania Еременко
Хотелось бы - давно пора.
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19 час.
Астон Мартин
Трамп уйдет , а вот британия и франция собираются наращивать свое присутствие , и кто сказал что это у них не обговорено ?
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19 час.
Надежда
Уши подлой &quot;британки&quot;, однозначно, торчат за этой историей. Сам ничтожный зенарик не стал бы хамить настоящему, а не просроченному, как сам, президенту, чтобы публично получить по щам!)☺️
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13 час.
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