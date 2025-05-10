Эксперт Матюшин: «Орешником» легко можно ударить по офису Зеленского

Военный эксперт Александр Матюшин выразил мнение, что в качестве ответа на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия может применить баллистическую ракету средней дальности под названием «Орешник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии