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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 8 сентября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 8 сентября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Константин Михальчевский 21:40 В Шебекино дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, пострадал один человек 21:14 В Днепропетровске сегодня было поражено автопредприятие, а в Зайцево Днепропетровской области под ударом оказалось складское помещение 20:30 В течение дня в период с 8.

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