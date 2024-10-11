Россиянам рассказали об изменениях в платежках за ЖКУ в 2025 году

С 1 июля 2025 года в России ожидается индексация тарифов на газ и электроэнергию, в среднем по стране она должна составить 11,9 процента, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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