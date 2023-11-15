Кеннеди-младший заявил, что ослабление России противоречит интересам США

Опрошенные кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст заявили, что для США будет выгоднее прекратить конфликт на Украине, и новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров.