Кеннеди-младший заявил, что ослабление России противоречит интересам США

Опрошенные кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст заявили, что для США будет выгоднее прекратить конфликт на Украине, и новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров.
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