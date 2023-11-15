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Кеннеди-младший заявил, что ослабление России противоречит интересам США

Кеннеди-младший заявил, что ослабление России противоречит интересам США

Опрошенные кандидаты в президенты Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст заявили, что для США будет выгоднее прекратить конфликт на Украине, и новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров.

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