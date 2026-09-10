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Мировое обозрение

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«ЦИПсО работает»: Почему Киев врёт про возвращение под свой контроль Святогорска

«ЦИПсО работает»: Почему Киев врёт про возвращение под свой контроль Святогорска

Освобождение Святогорска — самого северного города ДНР — стало событием, которое в Киеве предпочли не признавать.

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