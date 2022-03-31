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Что произошло на Украине 31 марта: ВСУ теряют вертолеты, МО РФ разоблачает создателей биооружия

Что произошло на Украине 31 марта: ВСУ теряют вертолеты, МО РФ разоблачает создателей биооружия

36-й день спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины ознаменовался сообщениями о создании новой администрации в Мариуполе, разоблачении причастных к работе биолабораторий США и сбитых в Донбассе вертолетах ВСУ.

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