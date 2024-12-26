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Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда

Операторы смогут отключить связь абоненту по требованию МВД, ФНС и решению суда

Операторы связи будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах, приостанавливать возврат средств по авансу и отключать связь в случае, если того потребует суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура, сообщают "Ведомости".

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