«Оземпик» — чудо-препарат или опасная иллюзия? Разбираем главную сенсацию по полочкам Ирина ВальковаВ последние годы «Оземпик» превратился из узкоспециализированного лекарства для диабетиков в настоящую мировую сенсацию среди желающих похудеть.
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