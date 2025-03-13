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Инженер Беднарук: из-за маловодья Волги и других рек судоходство под угрозой

Инженер Беднарук: из-за маловодья Волги и других рек судоходство под угрозой

В европейской части России в этом году острой будет проблема маловодья рек. В том числе на Волге, как минимум в начале навигации, придется ограничить судоходство, считает начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) Регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.

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