Инженер Беднарук: из-за маловодья Волги и других рек судоходство под угрозой

В европейской части России в этом году острой будет проблема маловодья рек. В том числе на Волге, как минимум в начале навигации, придется ограничить судоходство, считает начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) Регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.