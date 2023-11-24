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В Харьковской области после атаки БПЛА поврежден объект инфраструктуры

В харьковском селе Александровка после удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов.

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